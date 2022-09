Penampakan Rumah Angelina Sondakh di Kampung Halaman, Terekam Kala Pulang demi Lucky Sondakh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penampakan rumah artis Angelina Sondakh di Manado terekam kala pulang kampung, Selasa (27/9/2022).

Angelina Sondakh sedang mudik ke Sulawesi Utara demi menghadiri pesta ulang tahun sang ayah tercinta, Lucky Sondakh.

Acara ulang tahun Lucky Sondakh yang ke-78 rencananya digelar Rabu (28/9/2022) di Pondok The Sondakh, Kanonang.

Angelina sondakh mengabarkan kepulangannya ke Manado melalui akun instagram pribadinya.

Akhirnya setelah 12 tahun tidak mudik, kini Angie bisa mengunjungi kampung kelahirannga lagi.

“Finally, Pulang Kampung walau memang 'beda' setelah 12 tahun tidak ke Manado but some feelings remain the 'same'. Manado, here come #pulangkampung #manado #angelinasondakh #home #homesweethome, “ tulis Angelina Sondakh dalam caption.

Nah, lihat penampakan rumah masa kecil Angelina Sondakh yang ditinggali bersama kedua orangtuanya dulu.

Penampakan rumah tersebut terekam dalam video yang diunggah Angelina Sondakh melalui akun instagramnya baru-baru ini.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari video instagram stories @angelinasondakh09, tampak rumah klasik Angelina Sondakh.

Rumah itu tampak masih terjaga keutuhannya sampai sekarang.

