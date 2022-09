Anjuran Membaca Shalawat Nabi Sebelum Berdoa, Ustadz Khalid Basalamah Beri Penjelasan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan anjuran membaca Shalawat Nabi Muhammad SAW sebelum memanjatkan doa kepada Allah SWT.

Ditegaskan Ustadz Khalid Basalamah, senantiasa selalu memulai shalawat kepada Rasulullah SAW ketika berdoa kepada Allah SWT.

Karena itu, salah satu waktu yang dianjurkan membaca shalawat menurut Ustadz Khalid Basalamah adalah sebelum membaca doa.

Shalawat Nabi SAW adalah doa atau kalimat-kalimat yang ditujukan kepada Rasulullah SAW sebagai wujud cinta dan hormat sebagai umat muslim.

Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan waktu-waktu yang dianjurkan membaca shalawat Nabi Muhammad SAW yang pertama sebelum berdoa.

"Jadi Anda pada saat ingin berdoa puji Allah SWT minimal Alhamdulillah kalau bisa Anda puji lebih banyak lagi lebih bagus, kemudian setelah itu Anda baca shalawat kepada Nabi SAW," terang Ustadz Khalid Basalamah dilansir Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Islam Terkini.

Dari hadist shahih, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam shalatnya namun tidak bershalawat untuk Nabi SAW, maka Nabi Muhammad SAW bersabda orang ini tergesa-gesa.

Lalu Rasulullah SAW memanggil orang tersebut lalu bersabda, "Bila salah seorang dari kalian berdoa maka hendaknya memulai dengan pujian kepada Allah SWT, kemudian membaca shalawat untuk Nabi SAW lalu setelah itu boleh berdoa apa saja, diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, dan Al-Hakim.

Untuk doa-doa yang sudah ditentukan waktu dan tempatnya misal doa masuk kamar mandi, atau doa berpakaian, keluar rumah, dan masuk rumah karena sudah ada ketentuannya maka tanpa memulai dengan pujian Allah dan shalawat kepada Nabi SAW tidak ada masalah.

"Tapi kalau Anda punya hajat ingin sampaikan doa secara khusus kepada Allah, mulailah dengan pujian kepada Allah dan juga shalawat kepada Nabi SAW," ucapnya.