Jadwal Bola Liga Italia Pekan ini & TV yang Menyiarkan, Inter vs AS Roma, Empoli vs AC Milan dll

Pemain depan AC Milan asal Portugal Rafael Leao (kanan) merayakan mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan dan AS Roma di stadion San Siro di Milan pada 6 Januari 2022 lalu.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal bola Liga Italia pekan ke-8 dan stasiun TV yang menyiarkan, berlangsung mulai hari Sabtu (1/10/2022) dimana ada big match, Inter Milan vs AS Roma, Empoli vs AC Milan dll.

Seluruh pertandingan Liga Italia pekan ini akan disiarkan lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 1. Stasiun TV lokal RCTI tidak mengagendakan siaran langsung pertandingan Serie A.

Setelah libur selama dua minggu karena adanya jeda international, Liga Italia bakal kembali digelar pekan ini.

Pekan ke-8 Liga Italia dibuka dengan pertandingan sang pemuncak klasemen, Napoli yang ditantang tamunya dari kota turin, Torino.

Laga Napoli vs Torino dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, (1/10/2022) pukul 20.00 WIB.

Selanjutnya, partai big match tersaji kala Inter Milan bertemu AS Roma pada Sabtu, (1/10/2022) pukul 23.00 WIB.

Baik Inter maupun Roma masih mencari-cari konsistensi mereka di Liga Italia musim ini.

Sebagai tim besar Inter sudah menelan kekalahan sebanyak 3 kali hingga pekan ke-7.

Sedangkan anak asuh Jose Mourinho yang musim ini melakukan pergerakan transfer ciamik masih tertahan di peringkat enam klasemen.

Berpindah ke jadwal sang juara bertahan, AC Milan bakal bertandang ke markas Empoli pada Minggu, (2/10/2022) dini hari WIB.