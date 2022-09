Jadwal Jam Siaran Langsung Liga Inggris Pekan ini, Arsenal vs Spurs & Man United City Tak Live SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal jam siaran bola Liga Inggris pekan 8 yang tayang di SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio, dimana ada big match Arsenal vs Tottenham hingga Derby Man United vs Man City.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 8 berlangsung mulai Sabtu (1/10/2022).

Namun dua big match Arsenal vs Tottenham dan Man United vs Man City tidak tayang di SCTV.

Pada pekan-pekan sebelumnya, SCTV selalu menayangkan pertandingan yang berlangsung di atas pukul 22.00 WIB. Sementara kedua pertandingan tersebut berlangsung pada jam prime time.

Tujuh pertandingan pekan 8 Liga Inggris 2022-2023 akan berlangsung Sabtu (1/10/2022).

Pekan 8 Liga Inggris 2022-2023 akan dibuka dengan duel derby London antara Arsenal vs Tottenham Hotspur.

Duel Arsenal vs Tottenham Hotspur akan berlangsung Sabtu (1/10/2022) mulai pukul 18.30 WIB.

Setelah itu akan berlangsung lima pertandingan yang berlangsung serentak mulai pukul 21.00 WIB.

Lima pertandingan dengan kick off pukul 21.00 WIB itu adalah Bornemouth vs Brentford, Crystal Palace vs Chelsea, Fulham vs Newcastle United, Liverpool vs Brighton and Hove Albion dan Southampton vs Everton.

Pertandingan terakhir hari Sabtu menghadirkan duel West Ham United vs Wolverhampton Wanderers dengan kick off pukul 23.30 WIB.