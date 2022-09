Jadwal Liga 1 Live Indosiar & Streaming, Barito vs Persik, Arema vs Persebaya, Persib vs Persija dll

Persib Bandung

Pemain Persib Bandung Ciro Alves saat berebut bola dengan pemain Barito Putera Sokoy pada laga pekan 10 Liga 1 2022 lalu. Berikut ini jadwal jam siaran langsung bola Liga 1 2022 pekan 11 siaran langsung Indosiar & Live Streaming TV Online Vidio.com, dimana ada big match Persib vs Persija, Arema FC vs Persebaya, Persis vs PSM dan serta lainnya yang akan tersaji.