Barito Putera vs Persik Kediri Seri, Rodney Goncalves Sesalkan Banyak Peluang Gagal Jadi Gol

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Skor imbang yang dirah Barito Putera saat menjamu Persik Kediri pada laga pekan ke-11 Liga 1 2022/2023 di stadion Demang Lehman, Martapura disesali pelatih baru Barito Putera.

Dengan hasil imbang tersebut, Laskar Antasari dan Macan Putih tetap mendekam di zona merah klasemen sementara Liga 1 2022/2023.

Seusai laga, pelatih Barito Putera, Rodney Goncalves mengungkapkan penyesalan terhadap hasil imbang yang diraih pada pertandingan tersebut.

“Kami tidak bahagia dengan hasil imbang. Sebab dalam pertandingan tadi, sangat banyak peluang-peluang yang gagal dimanfaatkan,” ujarnya dalam konferensi pers pasca tanding, Kamis (29/9/2022).

Dengan hasil seri tersebut, Rodney tentunya tak menyalahkan para pemain.

Walaupun dalam pertandingan tersebut, sangat banyak peluang yang gagal dimanfaatkan oleh anak asuhnya menjadi gol.

“Saya rasa kami sudah melakukannya dengan baik. Hanya saja banyak peluang yang saya sesalkan tak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi ini bukan kesalahan satu-dua pemain, ini kesalahan kami bersama,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan akan memperbaiki lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak asuhnya dalam pertandingan-pertandingan yang akan datang.

"Saya katakan kepada pemain agar mereka tampil lapar dan habis-habisan di lapangan. Jujur saja, kita tidak senang dengan hasil ini. Tapi kami janji akan berlatih lebih keras lagi untuk menghadapi laga selanjutnya," ucap Rodney.

Lebih lanjut, Rodney juga mengapresiasi atmosfer positif yang diberikan Barito Mania sebagai pendukung. Hal ini menurutnya menambah motivasi bagi seluruh elemen tim untuk berlatih lebih keras lagi.

“So insyaallah for the next game, we gonna make a good result,” tegasnya.

Mewakili pemain, Bek kanan Barito Putera Amiruddin Bagas Kaffa mengaku bersyukur, meskipun hasil pertandingan tidak sesuai dengan yang diinginkan.

"Setiap pemain pasti ingin meraih kemenangan, meski faktanya kita hanya bisa meraih hasil imbang. Ini akan menjadi pelajaran, agar kami berjuang lebih keras lagi di pertandingan berikutnya," tutup Bagas.

(Banjarmasinpost.co.id/Rifki Soelaiman)