Dua Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa Tamiyang Dilimpahkan ke Penuntut Umum Kejari Tabalong

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Proses hukum dugaan korupsi anggaran dana desa tahun anggaran 2020, di Desa Tamiyang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), memasuki babak baru.

Dua tersangka dalam kasus ini, AL yang saat peristiwa terjadi masih menjadi Kepala Desa Tamiyang dan ANZ, aparatrur desanya yang menjabat sebagai Kasi Kesra, telah dilimpahkan ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong.

Sebelummya Kejari Tabalong telah lebih dahulu menetapkan untuk melakukan penahananan terhadap keduanya sejak Rabu 13 Juli 2022.

Untuk AL ditetapkan menjalani penahanan di Rutan Tanjung, sedangkan ANZ dikenakan tahanan kota karena saat itu baru saja melahirkan anaknya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabalong Mohamad Ridosan, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Tabalong, Amanda Adelina, Kamis (29/9/2022), membenarkan, dilakukannya pelimpahan kedua tersangka dan barang bukti (barbuk).

"Bahwa pada hari Kamis 29 September 2022 pukul 10.00 sampai 13.00 Wita, telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejaksaan Negeri Tabalong kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong atau tahap II terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Tamiyang Tahun Anggaran 2020," ujar Amanda.

Untuk pelimpahan tahap II, bagi AL, guna pencegahan penyebaran Covid-19, maka prosesnya dilakukan di Rutan Kelas II Tanjung, tempat yang bersangkutan telah ditahan.

Sedangkan bagi ANZ proses pelimpahan tahap II dilakukan di ruang tahap II Kantor Kejari Tabalong, karena ANZ berstatus tahanan kota.

Dalam kasus ini, lanjut Amanda, AL yang merupakan Kepala Desa Tamiyang tahun 2020 dan ANZ, yang merupakan Kepala Seksi tahun 2020, diduga melakukan tiindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Tamiyang Tahun Anggaran 2020.

Keduanya disangkakan, primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

“Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Tabalong merugikan keuangan negara sebesar Rp 160.000.000 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut," katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)



