Intip Aksi Syahrini Kala Berpose di Antara Patung, Foto Istri Reino Barack Dikomentari Kerabat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi Syahrini berpose di antara patung di taman menuai sorotan salah seorang rekannya di media sosial instagram.

Istri Reino Barack memang mengunggah fotonya melalui akun instagram pribadinya, @princessyahrini, Kamis (29/9/2022).

Terpantau, imbas Syahrini atau wanita yang lebih akrab disapa Incess tersebut berulah di Singapura tuai komentar pemilik akun instagram @aqilarahmani.

Hal tersebut diketahui dari unggahan instagram Syahrini yang terbaru.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram tersebut, Incess memposting beberapa foto lain selain foto berpose di antara patung.

Ada foto Syahrini saat bersandar ke dinding tembok, ada pula foto Incess bercermin dengan Reino Barack dan ada pula fotonya berdiri di tengah taman.

Dalam caption, Syahrini menuliskan ucapan syukurnya atas anugerah nafas pemberian dari Allah SWT.

“Alhamdulillah,

Every breath is a gift from ALLAH TA’ALA, “ terang Syahrini dalam caption.

Sontak saja, pemilik akun @aqilarahmani mengomentari foto slide kedua milik Syahrini.