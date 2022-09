PS Barito Putera vs Persik Kediri, Derby Tim Papan Bawah Berjuang Mencari Poin

Pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2022/2023 mempertandingkan Barito Putera vs Persik Kediri di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kamis (29/9/2022).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2022/2023 mempertandingkan Barito Putera vs Persik Kediri di Stadion Demang Lehman, Martapura pada Kamis (29/9/2022), pukul 17.00 Wita.

Adapun starting line up yang sudah disiapkan Macan Putih yakni Adi Satriyo (GK), Agil Munawar, Arthur Felix, Vava Mario, Dany Saputra (C), Ady Eko Jayanto, Taufiq, Renan Silva, Riyatno Abiyoso, Yusuf Meilana, dan Joanderson.

Dengan pemain cadangan yaitu Kartika Ajie, Fandry Imbiri, M Rifaldi, Arthur Irawan, Bayu Otto, Fitra Ridwan, F Pahabol, Faris Aditama, Arsyad, dan Juliansyah.

Sedangkan starting line up yang akan dimainkan Laskar Antasari yakni Nor Halid (GK), Renan Alves, M Firli, Sokoy, Bagas, Bayu (C), Rafi, Buyung, Umanailo, Rafinha, dan Rafael.

Pemain cadangan yang siap bermain yaitu Adhitya Harlan, Rendy, Dendi, Nazar, Luthfi, Mike OTT, Daffa, Dedi, Kahar, dan Beri.

Barito Putera bermain dengan formasi 4-4-2. Begitu pula dengan tim Macan Putih, mereka juga bermain dengan pola yang sama.

Pertandingan saat ini sedang berlangsung dari pukul 17.00 Wita di Stadion Demang Lehman, Martapura.

Atmosfir Barito Mania (sebutan fans Barito Putera) tampak berkecamuk memberikan semangat tim kebanggaannya saat ini.

Terdengar chants dari Barito Mania terdengar tak henti-hentinya dalam rangka memberikan dukungan untuk Barito Putera. (Banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)