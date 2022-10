Hadapi Grand Final Model Batik Indonesia, Model Remaja Asal Banjarmasin Ini Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tampil di depan publik menampilkan aneka busana sudah menjadi hal biasa bagi remaja putri 14 tahun ini, tak heran jika ia pun sering memperoleh gelar juara.

Putri Mahya Rahmah demikian nama model remaja ini, adalan Runner Up kategori C Busana Muslim Sasirangan, Harapan I Kategori C Super Look Model 2022, Juara II Lomba Fashion Busana Casual.

Selain itu Juara III Lomba Fashion Show Casual Sasirangan, Juara II Lomba Fashion Show Kaos Putih dan Jeans, Harapan I Fashion Show Red Imlek Competitions.

Juara III Lomba Fashion Show Casual Bebas dam Harapan I Lomba Fashion Busana Dayak.

Baca juga: Murid SD di Banjarmasin Tessalonika Minta Dukungan Warga Saat Tampil di Indonesian Face Model

Baca juga: Alexandrina dari Kalsel Akan Berlaga di Pemilihan Model Batik Indonesia 2022

Putri yang kelahiran 18 Februari 2008 dan kini bersekolah di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru kelas 9 Bahasa, mampu berprestasi karena memang selalu didukung orangtuanya dalam berlatih.

Anak dari pasangan Rakhmat Edhy Widodo SE MM dan Siti Asyura SE MM ini didukung karena memang kegiatannya sangat positif.

Terkini, Putri yang juga pandai menari dan baca puisi, mewakili Kalimantan Selatan di ajang Grand Final Model Batik Indonesia Tingkat Nasional 2022 pada Oktober mendatang

Baca juga: Pemilihan Model Batik Indonesia 2022, Wakil Kalsel Siap Ikuti Ajang Nasional Bergengsi

Sebagai persiapan ia melakukan latihan rutin dan motivasi diri.

Harapan Putri di even tersebut ia bisa meraih prestasi dan memberi kebanggaan bagi banua. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)