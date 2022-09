Jadwal Bola Siaran Indosiar, Timnas U16 di Kualifikasi AFC Cup U17 2023, Palestina, UEA & Malaysia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas Indonesia kembali akan berlaga namun kali ini giliran pasukan Garuda Muda yang akan berjuang Kualifikasi AFC Cup U17 2023.

Bisa disaksikan Siaran langsung Indosiar gratis dan Live Streaming Vidio.com. berikut Jadwal bola Timnas U16 Indonesia

Jadwal dan jam tayang siaran langsung Timnas U16 Indonesia mulai 3-9 Oktober 2022.

Sejumlah laga sudah disiapkan di mulai dari Indonesia vs Guam, Indonesia vs Uni Emirat Arab, Indonesia vs Palestina terakhir Timnas Indonesia vs Malaysia.

Jadwal Timnas U16 Indonesia siaran langsung juga bisa disaksikan TV Online Live Streaming Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.

Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan atas PPLP Kemenpora dengan skor 5-0 pada laga uji coba di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Rabu (28/9) malam.

Kelima gol Indonesia dicetak oleh dua gol Arkhan Kaka pada menit ke-9 serta 41', Muhammad Nabil 16', Azzaky Esa 60', dan Waliy Marifat 70'.

Kemenangan ini tentu menjadi modal positif jelang bertanding di Kualifikasi Piala AFC U17 2023 pada 1-9 Oktober di Stadion Pakansari.

"Para pemain terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kami sudah siap mengikuti Kualifikasi Piala AFC U-17 2023," kata pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti.

"Kami persiapkan dengan baik semuanya termasuk persiapan mental. Apalagi main di kandang sendiri. Harus fokus dan tidak boleh meremehkan lawan," tambahnya.

Pada ajang Kualifikasi Piala AFC U17 2023, Indonesia tergabung di grup B bersama Guam, Palestina, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.

Jadwal Timnas U16 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U17 2023:

Senin (3/10/2022) Guam vs Indonesia

Rabu (5/10/2022) Indonesia vs Uni Emirat Arab

Jumat (7/10/2022): Palestina vs Indonesia

Minggu (9/10/2022): Indonesia vs Malaysia.

