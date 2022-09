Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Ada WHU vs Wolves, Arsenal vs Spurs & City vs MU Streaming

Erling Haaland dalam sesi latihan Kamis (30/9/2022) jelang pertandingan Manchester City di Liga Inggris melawan Manchester United. Manchester City akan menjamu Manchester United di Etihad Stadium pada Minggu (2/10/2022) malam yang tayang pukul 20.00 WIB dan dapat ditonton melalui Live Streaming TV Online Vidio. Pekan ini, jadwal siaran langsung Liga Inggris di SCTV akan menayangkan satu pertandingan, yakni West Ham United (WHU) vs Wolves. Sementara dua big match Arsenal vs Tottenham dan Man United vs Man City tidak tayang di SCTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal siaran bola Liga Inggris pekan 8 yang tayang di SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio, dimana ada big match Arsenal vs Tottenham hingga Derby Man United vs Man City.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 8 berlangsung mulai Sabtu (1/10/2022).

Pekan ini, jadwal siaran langsung Liga Inggris di SCTV akan diisi satu pertandingan, yakni West Ham United (WHU) vs Wolves. Sementara dua big match Arsenal vs Tottenham dan Man United vs Man City tidak tayang di SCTV.

Sebanyak tujuh pertandingan pekan 8 Liga Inggris 2022-2023 akan berlangsung Sabtu (1/10/2022).

Pekan 8 Liga Inggris 2022-2023 akan dibuka dengan pertandingan derby London antara Arsenal vs Tottenham Hotspur.

Duel Arsenal vs Tottenham Hotspur akan berlangsung Sabtu (1/10/2022) mulai pukul 18.30 WIB.

Setelah itu akan berlangsung lima pertandingan yang berlangsung serentak mulai pukul 21.00 WIB.

Lima pertandingan dengan kick off pukul 21.00 WIB itu adalah Bornemouth vs Brentford, Crystal Palace vs Chelsea, Fulham vs Newcastle United, Liverpool vs Brighton and Hove Albion dan Southampton vs Everton.

Pertandingan terakhir hari Sabtu menghadirkan duel West Ham United vs Wolverhampton Wanderers dengan kick off pukul 23.30 WIB yang tayang di SCTV.

Dua pertandingan akan berlangsung Minggu (2/10/2022) menghadirkan duel derby kota Manchester.