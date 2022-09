Paman Birin Cup 2022: Laga Semi Final dan Final Sepakbola Legend U45

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Turnamen sepakbola legend U45 Paman Birin Cup 2022 yang diselenggarakan di Lapangan SKB Mulawarman Banjarmasin sudah memasuki hari terakhir, Jumat (30/9/2022).

Pada hari terakhir ini akan berlangsung semi final di pagi harinya.

Kemudian pada sore harinya akan dipertandingkan laga final antar klub legend U45.

Dalam pertandingan semi final yang berlangsung dari pukul 08.00 Wita tadi, mempertandingkan Bola Banua melawan Reborn Martapura.

Dan Munthe All Star Kalsel melawan All Star Tala.

Pada pertandingan pertama, Bola Banua berhasil unggul atas Reborn Martapura dengan skor akhir 3-0.

Dan pada pertandingan kedua, Munthe All Star vs All Star Tala berakhir dengan lempar koin.

“Sesuai kesepakatan, tadi skornya pada adu penalti 4-4. Akhirnya diputuskan kemenangannya melalui tos (lempar koin),” ujar Rahmadi, panitia pelaksana yang ada di lokasi.

Dari hasil lempar koin tersebut, ujar Rahmadi dimenangkan oleh All Star Tala.

“Maka yang akan bertanding di final nanti Bola Banua melawan All Star Tala. Sekaligus penutupan acara ini,” jelas Rahmadi.

Namun, sebelum partai final bertanding beber Rahmadi, pertandingan penentuan juara tiga dan juara empat akan lebih dulu dipertandingkan pada pukul 14.30 Wita.

“Baru setelah selesai penentuan juara tiganya, dilanjutkan ke pertandingan final. Katanya tadi juga dihadiri sama Paman Birin,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rahmadi mengungkapkan, untuk total hadiah untuk tim yang juara yakni, Rp40 juta.

“Juara satunya Rp17,5 juta. Juara dua Rp13,5 juta. Dan juara tiga Rp9 juta. Itu juga belum termasuk untuk para top skorer serta pemain terbaik,” tandasnya.

( Banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)