Jadwal Bola Hari Ini Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia dan Liga Prancis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Bola hari ini Sabtu (1/9/2022) malam-dinihari ada Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia dan Liga Prancis bisa disaksikan melalui Siaran Langsung Indosiar dan Siaran langsung SCTV dan via Live Streaming TV Online.

Jadwal Sepakbola itu diantaranya laga Arema FC vs Persebaya, Arsenal vs Tottenham, Inter Milan vs AS Roma, Empoli vs AC Milan dan PSG vs Nice.

Selain Live Indosiar dan SCTV laga di Jadwal Bola juga bisa disaksikan melalui Live Streaming TV Vidio.com dan Live Streaming Bein Sports.

Jadwal Bola hari ini untuk menemani akhir pekan lebih lengkapnya di sediakan setelah artikel ini.

Dari Liga 1, ada satu jadwal pekan ke-11 ada laga seru Arema FC vs Persebaya Surabaya.

Persebaya membutuhkan kemenangan guna lepas dari jerat tren negatif.

Oleh karena itu, suntikan tenaga sangat diperlukan pada laga krusial melawan Arema FC, Oktober nanti.

Termasuk kabar kesembuhan Higor Vidal yang dinantikan anggota tim dan seluruh pecinta Bajol Ijo.

Gelandang stylish itu menunjukkan perkembangan positif. Vidal sudah tampak ikut berlatih bersama rekan setimnya.

lalu ada juga Liga Inggris derbi Arsenal vs Tottenham yang akan berlangsung malam ini.