Jadwal Bola Hari Ini Liga Inggris Live SCTV & Vidio, Arsenal vs Spurs & Liverpool vs Brighton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Liga Inggris pekan 8 mulai hari ini Sabtu (1/9/2023) dan ada tayang via Live Streaming Vidio TV dan Siaran Langsung SCTV. Ada double derbi Arsenal vs Tottenham dan Man United vs Man City.

Jadwal Bola siaran langsung Liga Inggris di SCTV akan diisi satu pertandingan, yakni West Ham United (WHU) vs Wolves. Double derbi Arsenal vs Tottenham dan Man United vs Man City hanya via streaming.

Dua pertandingan akan berlangsung Minggu (2/10/2022) menghadirkan duel derby kota Manchester.

Manchester City akan menjamu Manchester United di Etihad Stadium yang tayang pukul 20.00 WIB disiarkan langsung lewat Live Streaming TV Online Vidio.

Pertandingan lain hari Minggu akan kick off pukul 22.30 WIB antara Leeds United vs Aston Villa.

Laga terakhir pekan 8 akan berlangsung Senin malam atau Selasa (4/10/2022) dinihari pukul 02.00 WIB antara Leciester City vs Notthingham Forest.

Pekan 8 Liga Inggris 2022-2023 akan dibuka dengan pertandingan derby London antara Arsenal vs Tottenham Hotspur.

Duel Arsenal vs Tottenham Hotspur akan berlangsung Sabtu (1/10/2022) mulai pukul 18.30 WIB.