Live Indosiar! Jadwal Bola Timnas U16 vs Guam di Kualifikasi AFC Cup U17 2023, 23 Skuad Garuda Muda

Sebanyak 23 pemain akan berjuang untuk Merah Putih pada gelaran Kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan diselenggarakan di Stadion Pakansari, Bogor. jadwal siaran langsung Timnas U16 vs Guam di Kualifikasi AFC Cup U17 2023 pada Senin (3/10/2022).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal siaran langsung Timnas U16 vs Guam di Kualifikasi AFC Cup U17 2023.

Jadwal Timnas U16 vs Guam di Kualifikasi AFC Cup U17 2023 berlangsung pada Senin (3/10/2022).

Seperti sebelum-sebelumnya, laga Timnas Indonesia bisa ditonton melalui Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com.

Timnas U16 vs Guam merupakan laga perdana di Kualifikasi AFC Cup U17 2023. Setelah Ini Timnas Indonesia juga akan menghadapi Uni Emirat Arab, Indonesia vs Palestina terakhir Timnas Indonesia vs Malaysia.

Pelatih Bima Sakti resmi memilih 23 pemain untuk mengikuti Kualifikasi Piala AFC U-17 2023 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada 1-9 Oktober 2022.

Timnas U16 Indonesia berada di grup B bersama Guam, Palestina, Uni Emirat Arab (UEA), dan Malaysia. Garuda Asia akan mengawali laga melawan Guam (3/10), lalu UEA (5/10), Palestina (7/10), dan Malaysia (9/10).

Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan berharap bahwa tim U-17 dapat lolos ke putaran final Piala AFC U-17 2023 mendatang.

"Semoga tim U-17 ini bisa mengikuti jejak Timnas Indonesia dan tim U-20 Indonesia untuk lolos ke Piala Asia. Untuk itu, saya harap para pemain berjuang maksimal, fokus, disiplin dan tidak meremehkan lawan pada ajang Kualifikasi Piala AFC U-17 2023 ini, " kata Iriawan.

Sementara itu, pelatih Bima Sakti mengatakan bahwa saat ini anak asuhnya siap tampil di Kualifikasi Piala AFC U-20. Apalagi Garuda Asia sudah menjalani pemusatan latihan selama satu bulan lebih di Yogyakarta dan Bogor.

"Kondisi pemain saat ini sangat baik dan tidak ada masalah. Kami memilih 23 pemain berdasarkan regulasi dan kebutuhan tim. Dengan materi pemain yang ada, saya optimistis dapat lolos ke putaran final Piala AFC U-17 2023 mendatang," kata Bima Sakti.