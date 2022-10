Hari Jantung Sedunia, RSUD Kapuas Berikan Penyuluhan di RSPD

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALA KAPUAS - Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD), kembali mengudara di frekuensi 91,4 FM.

Studio tempat siaran tersebut di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pada kesempatan kali ini memberikan informasi dan edukasi dari narasumber, yakni dr Erny Indrawati, bersama pengelola Promkes RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo, Popo Subroto, SKM, bertepatan dengan momen Hari Jantung Sedunia, Kamis (29/9/2022).

Disampaikan dr Erny, Dokter Umum Madya dan penanggung jawab Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD dr H. Soemarno Sosroatmodjo, Hari Jantung Sedunia pertama kali dicanangkan pada 1999 oleh World Heart Federation (WHF) bekerja sama dengan WHO.

Ide acara tahunan dicetuskan oleh Antoni Bayes de Luna. Tujuannya, memperingatkan kepada orang-orang di seluruh dunia bahwa penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung dan stroke, adalah penyebab kematian utama di dunia.

Penyuluhan kesehatan bertepatan Hari Jantung Sedunia.

Pada 2022, tema peringatan kali ini adalah Use Heart for Every Heart, Gunakan Hati untuk Semua Hati.

Ada 3 pilar untuk hal ini. Pertama, Use Heart for Humanity, Gunakan Hati/Jantung untuk kemanusiaan.

Dikatakan WHF, lebih dari 75 persen kematian akibat penyakit kardiovaskular terjadi di negara-negara dengan penghasilan menengah ke bawah (negara-negara miskin dan berkembang).

Kedua, Use Heart for Nature, Gunakan Hati/Jantung untuk Alam. Karena, polusi udara bertanggung jawab atas 25 persen kematian karena penyakit kardiovaskular (sekitar 7 juta orang per tahun).

Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan RI pada saat ini mencanangan Indonesia Bergerak Bersama dengan bersepeda. Mengganti naik kendaraan bermotor dengan jalan kaki dan bersepeda disamping mengurangi polusi juga dapat menyehatkan jantung.