Reaksi FIFA atas Kejadian Tragis Arema vs Persebaya, soal Sanksi Belum Disebut, Korban Kini 174 Jiwa

Surya Malang/Purwanto

Kericuhan di laga Arema FC vs Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (1/10/2022) malam. Dalam bentrok ini polisi menembakkan gas air mata dan 127 suporter termasuk 2 polisi dilaporkan tewas. Simak awal mula dan pemicu kerusuhan laga Arema FC vs Persebaya Surabaya Liga 1 2022. FIFA akhirnya memberikan reaksnya atas kejadian tragis usai pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sementara itu, jumlah korban kini terus bertambah menjadi 174 jiwa