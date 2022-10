Wakil Bupati Banjar Hadiri Peringatan ke-71 Haul Habib Ali Ba'bud di Karang Intan

Wakil Bupati H Said Idrus Al Habsyie menghadiri peringatan haul ke-71 Habib Ali bin Muhammad Ba’bud di Desa Karang Intan, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (2/10/2022).

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Wakil Bupati Banjar H Said Idrus Al Habsyie menghadiri peringatan haul ke-71 Habib Ali bin Muhammad Ba’bud, Minggu (2/10/2022).

Lokasi haulan di Desa Karang Intan, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menurut Wakil Bupati H Said Idrus, memperingati maulid Nabi Muhammad Saw sebagai wujud ungkapan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad Saw.

"Ini cerminan mahabbah dan kerinduan kepada Rasulullah Saw. Begitu juga pelaksanaan haul, sebagai bentuk rindu dan cinta kepada almarhum Habib Ali Ba’bud bin Muhammad Ba’bud," ujarnya

Kemudian, Wakil Bupati H Said Idrus mengingatkan tentang perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga mengimbau jemaah yang hadir agar jangan sampai terbawa arus.

"Kita harus memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut untuk hal hal yang positif, berbagi ilmu, menyatukan umat dan menebar kebaikan kepada sesama," pesannya.

Sementara itu, penceramah Habib Fahmi Ba’bud dalam tausiahnya menjelaskan empat golongan manusia.

Golongan pertama disebut Ashabun Nabi, yakni orang-orang yang duduk di maqam sabar, ibadah dan sedekahnya bagus, lancar, tetapi rezekinya seret.

Golongan kedua yang disebut Ashabul Yamin, ibadah, sedekah dan rezekinya lancar. "Manusia seperti ini berada di maqam syukur,” ungkapnya.

Sedangkan golongan ketiga adalah yang diluaskan urusan dunianya, tetapi urusan akhirat disempitkan seperti firaun.

"Manusia di golongan keempat adalah manusia yang dunia dan akhiratnya disempitkan. Inilah golongan manusia terburuk dan merugi,” katanya. .

Di akhir kegiatan, Wakil Bupati Banjar H Said Idrus Al Habsyie bersama para habaib dan ulama menyempatkan berziarah dan berdoa di makam Habib Ali bin Muhammad Ba’bud. (AOL/*)