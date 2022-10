Aset Pribadi Syahrini Dikuak Kala Jadi Istri Reino Barack, Incess Pamer Nasib Barang Investasi Kini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini menjadi salah satu artis yang suka berinvestasi melalui barang branded seperti tas hermes.

Koleksi tas hermes milik wanita yang akrab disapa Incess tersebut acap kali dipamerkan melalui kegiatan foto-foto Outfit of The Day (OOTD).

Baru-baru ini Syahrini menunjukkan salah satu koleksi tas hermes yang menjadi aset pribadi Incess kala menjadi istri pengusaha Reino Barack.

Hal tersebut diketahui dari unggahan instagram Syahrini pada Minggu (2/10/2022).

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram stories @princessyahrini, Senin (3/10/2022), Syahrini merepost unggahan instagram dari akun @bloombergpursuits yang mengabarkan soal lelang tas hermes.

Dalam postingan itu, diperlihatkan penampakan dari tas hermes berwarna putih yang sama dengan salah satu koleksinya.

Diketahui, Incess memang memiliki satu buah tas hermes berwarna putih mutiara yang mengingatkan pada pemandangan gunung salju.

Tas tersebut ternyata berhasil terjual seharga Rp 5 miliar dalam sebuah lelang.

Syahrini menginformasikan kini tas hermes jadi investasi jangka panjang. Salah satu bukti

ditunjukkan Incess, sebuah tas hermes berwarna putih yang sama dengan kepunyaannya

baru saja terjual senilai Rp 5 miliar dalam sebuah lelang. (Instagram stories @princessyahrini)

"A Hermes handbag fetched a record price for a Sotheby's auction, the latest evidence that rare luxury items are increasingly seen as stores of value by investors and wealthy buyers.

The Himalaya Retourne Kelly 25 bag sold for €352,800 ($346,802) in a Paris auction that ended Thursday, Sotheby's said. The crocodile-skin handbag in mother-of-pearl white, reminiscent of a snowy mountain landscape, sold for almost three times Sotheby's pre-sale estimate.