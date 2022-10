Jadwal Jam Siaran Liga Champion Pekan Ini Live SCTV, Inter vs Barcelona dan Chelsea vs AC Milan

Berikut ini jadwal jam tayang bola Liga Champions (UCL) yang sebagian akan Siaran Langsung SCTV. Ada big match Inter vs Barcelona, Chelsea vs AC Milan.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Bola jam tayang Liga Champions (UCL) yang sebagian akan Siaran Langsung SCTV. Ada big match Inter Milan vs Barcelona, Chelsea vs AC Milan.

Siaran langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio Liga Champion baru dimulai Selasa (4/10/2022) hingga Kamis (6/10/2022) dinihari WIB.

Jadwal siaran langsung Liga Champions match day ketiga di SCTV bisa Inter vs Barcelona, Chelsea vs AC Milan atau juga Liverpool vs Glasgow Rangers atau Benfica vs PSG.

Salah satu laga bigmatch yang ditunggu adalah Chelsea vs AC Milan.

Chelsea dan AC Milan berhadapan di Stamford Bridge dalam bentrokan menarik saat babak penyisihan grup Liga Champions mencapai titik tengah.

Menjelang pertandingan pertama dari dua pertandingan antara tim terbesar Grup E, The Blues masih mencari kemenangan pertama mereka sementara Milan menghadapi sejumlah cedera di skuad mereka.

Pertandingan pertama Graham Potter yang bertanggung jawab adalah hasil imbang yang membuat frustrasi dengan RB Salzburg, jadi kemenangan pada hari Rabu akan menjadi penanda awal yang disambut dan sangat dibutuhkan - dalam masa jabatannya.

Chelsea sekali lagi diperkirakan tidak akan diperkuat kiper Edouard Mendy dan gelandang N'Golo Kante, dengan keduanya mengalami cedera lutut dan paha.

Marc Cucurella berharap bisa mengatasi penyakitnya untuk masuk skuad, dan Carney Chukwuemeka bisa bergabung dengannya. Masih ada keraguan atas kebugaran Jorginho.

AC Milan sedang berjuang dengan apa yang digambarkan media Italia sebagai "krisis cedera" dan mungkin harus beralih ke pemain muda untuk membuat skuad penuh.