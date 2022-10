Jadwal Liga Inggris Pekan ini Siaran Live SCTV, Arsenal vs Liverpool, Everton vs Man United dll

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal jam siaran bola Liga Inggris pekan ke 10 yang tayang di SCTV & Live Streaming TV Online Vidio.com berlangsung mulai hari Sabtu, (8/9/2022) malam Arsenal vs Liverpool.

Seperti sebelumnya, stasiun TV lokal SCTV dijadwalkan akan menyiarkan dua pertandingan Liga Inggris. Namun belum ada konfirmasi laga mana yang tayang apakah big match Arsenal vs Liverpool,Manchester City vs Southampton atau bisa Everton vs Manchester United.

Seluruh pertandingan Jadwal Bola Liga Inggris akhir pekann nanti bisa ditonton lewat Live Streaming Vidio.com.

Pekan ke sembilan baru saja berakhir sejak Senin dinihari tadi.

Namun masih ada satu laga yang belum bertanding yakni Leicester vs Nottingham yang akan bertanding pada Selasa, 4 Oktober 2022 malam ini.

Laga menarik Liga Inggris pekan ke 9 adalah derbi man City vs Man United.

Dilansir ESPN Erling Haaland dan Phil Foden sama-sama mencetak hattrick saat Manchester City mengalahkan rival sekota Manchester United dalam kemenangan telak 6-3 pada hari Minggu untuk tetap tak terkalahkan di Liga Premier.

City melaju untuk memimpin empat gol di babak pertama di Etihad, dimulai dengan gol Foden pada menit delapan sebelum Haaland mencetak dua gol cepat, dengan Foden menambahkan satu gol lagi menjelang turun minum.

United membalaskan satu gol melalui tendangan kaki kiri yang menakjubkan dari Antony -- gol keduanya dalam banyak pertandingan Liga Premier untuk klub -- tetapi Haaland menyelesaikan hattricknya tak lama setelah itu, dengan Foden menambahkan sepertiga dari golnya sendiri pada menit ke-73 .

Haaland menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Premier yang mencetak hattrick dalam tiga pertandingan kandang berturut-turut.