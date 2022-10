Narkoba Kalsel - Miliki 15 Butir Karisroprodol, Warga Tinggiran II Luar Batola Diamankan Polisi

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Satresnarkoba Polres Barito Kuala amankan warga Desa Tinggiran II Luar, Kecamatan Tamban, atas kepemilikan 15 butir pil warna putih tanpa merk dan logo, Sabtu (1/10/2022).

Pria berinisial RH (45) tersebut diamankan di rumahnya sekitar pukul 20.00 wita dengan sejumlah barang bukti lainnya, seperti toples hitam sebagai tempat menyimpan obat dan uang senilai 100 ribu rupiah.

DisampaikanKapolres Barito Kuala AKBP Diaz Sasongko melalui Kasi Humas AKP Abdul Malik, 15 butir pil yang dimiliki RH merupakan karisoprodol yang mengandung narkotika.

Baca juga: Narkoba di Banjarmasin - Polisi Bekuk Seorang Buruh yang Simpan Sabu dalam Bungkus Ciki

Baca juga: Narkoba Kalsel - Polsek Batibati Tanahlaut Bekuk Pengedar Sabu, Sebelas Paket Disita

"Tersangkaa berhasil kami amankan setelah melakukann serangkaian penyelidiakan di kawasan tersebut," ungkap Malik, Senin (3/10/2022).

Ia pun mrnyampaikan, RH saat ini telah ditahan di Polres Batola untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatannya ini, RH dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) sub Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Ttg Narkotika dan/ atau pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

( Banjarmasinpost.co.id/MuhammmadTabri)