Cara Suporter Barito Putera Luapkan Kekecewaan, Tarik Diri dan Tak Datang ke Stadion

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Suporter di Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan sikap menarik diri dan menolak hadir dalam laga sepak bola, khususnya PS Barito Putera.

Sikap itu diambil sebagai bentuk ungkapan kekecewaan atas rentetan hasil buruk Barito Putera dan kinerja panitia pelaksana.

Aksi tersebut juga berbarengan dengan momentum solidaritas terhadap Tragedi Kanjuruhan, yaitu kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang, pada 1 Oktober 2022, menewaskan ratusan orang.

Para suporter menuntut agar insiden yang menewaskan 131 jiwa itu segera diusut tuntas.

“Ke depannya, kami masih belum menentukan apakah melanjutkan aksi tersebut atau tidak. Akan dibahas dulu di forum internal Bartman,” kata juru bicara Barito Mania (Bartman), Zainu Abdillah, Rabu (5/10/2022).

Selain itu, suporter juga menuntut panitia pelaksana dan aparat keamanan sepak bola, khususnya setiap laga Barito Putera agar mengutamakan tindakan manusiawi.

Termasuk, melaksanakan tupoksi sesuai aturan yang tertera di FIFA.

Ya, Tragedi Kanjuruhan memang sedang jadi sorotan. Utamanya soal penembakan gas air mata ke arah tribun penonton.

Mengutip dokumen ‘FIFA Stadium Safety and Security’, penggunaan gas air mata di dalam stadion jelas dilarang.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 19 Nomor b tentang Pitchside stewards, yang berbunyi “No fi rearms or crowd control gas shall be carried or used” (Tidak boleh membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa).

