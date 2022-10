Jadwal Jam Siaran Langsung SCTV Liga Champion Malam ini Chelsea vs Milan, Juve hingga PSG Streaming

Banner pertandingan Chelsea vs AC Milan di Liga Champions 2022/2023. Pertandingan Chelsea vs AC Milan tayang lewat siaran langsung Liga Champions di SCTV yang bisa ditonton gratis Kamis (6/10/2022) dini hari WIB jam 02.00 WIB. Berikut ini jadwal lengkap siaran langsung Liga Champions di SCTV dan Live Streaming di TV Online Vidio mulai malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal jam tayang Liga Champions (UCL) yang tayang lewat siaran langsung SCTV & Live Streaming TV Online Vidio malam hari ini, Rabu (5/10/2022) hingga Kamis (6/10/2022), ada big match Chelsea vs AC Milan, Juventus vs Maccabi Haifa, Real Madrid vs Donesk dll.

Siaran langsung gratis SCTV Liga Champion malam ini akan diwarnai dua pertandingan, yakni RB Leipzig vs Celtic yang tayang Rabu (5/10/2022) jam 23.45 WIB.

Lalu, SCTV juga mengagendakan siaran langsung Chelsea vs AC Milan yang berlangsung Kamis (6/10/2022) dini hari WIB

Dalam laga di Stadion Stamford Bridge kali ini, nasib The Blues (julukan Chelsea) berada di tangan i Rossoneri (julukan AC Milan).

Saat ini Chelsea merupakan juru kunci Grup E dengan raihan 1 poin dari 2 laga yang telah dilakoni.

The Blues telah menelan pil pahit saat kalah melawan Dinamo Zagreb dengan skor 1-0.

Kekalahan tersebut membuat manajemen Chelsea memutuskan memecat Thomas Thucel.

Pelatih asal Jerman tersebut digantikan oleh Graham Potter.

Chelsea yang ditukangi Potter belum bisa berbicara banyak.

Mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 saat melawan RB Salzburg.