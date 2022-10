Sikap Arsy Hermansyah Surati Ashanty yang Sedang Sakit, Istri Anang Hermansyah Bereaksi Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Ashanty istri musisi Anang Hermansyah jatuh sakit. Kondisinya menuai perhatian Arsy Hermansyah.

Perbuatan romantis Arsy Hermansyah terungkap, tiba-tiba membuat sepucuk surat untuk Ashanty.

Isi surat tersebut cukup membuat Ashanty bersemangat dan seketika langsung merasa sehat lagi.

Hal tersebut diketahui dari unggahan instagram Ashanty melalui akun pribadinya, @ashanty_ash, Selasa (4/10/2022).

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram tersebut, Rabu (5/10/2022), Ashanty membagikan isi surat buatan Arsy tersebut melalui IG stories.

Dalam surat tersebut, tergambar sosok bunda Ashanty dan Arsy Hermansyah.

Terlampir pula pesan dari Arsy Hermansyah untuk Ashanty yang tengah demam.

Berikut ini isi surat dari Arsy Hermansyah untuk Ashanty.

“From Arsy to Bunda

Dear bunda thank you for be a good mom