Sindiran Keras Fans Bayern Munchen untuk Polisi dalam Tragedi Kanjuruhan, Pemain Juga Hening Cipta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan kurang lebih dari 100 orang suporter Arema FC terus memantik reaksi berbagai kalangan, khususnya dunia sepakbola.

Terbaru, para fans Bayern Munchen melakukan aksi solidaritas untuk para korban Tragedi Kanjuruhan.

Aksi fans Bayern Munchen terkait Tragedi Kanjuruhan dilakukan saat laga Liga Champions, Selasa (4/10/2022) malam WIB melawan Viktoria Plzen.

Dalam pertandingan matchday 3 Grup C Liga Champions 2022-23 di Stadion Allianz Arena itu, fans Bayern membentangkan spanduk bertuliskan: More Than 100 People Killed By The Police, Remember the Dead of Kanjuruhan! (Lebih dari 100 orang tewas oleh Polisi, mengingat para korban Kanjuruhan!).

Baca juga: Jadwal Jam Siaran Langsung SCTV Liga Champion Malam ini Chelsea vs Milan, Juve hingga PSG Streaming

Baca juga: Sebab Erling Haaland Bisa Tinggalkan Man City dan ke Real Madrid, sang Ayah Juga Beri Tanda

Tak cuma para suporter, para pemain kedua tim juga mengheningkan cipta selama satu menit untuk menghormati korban Tragedi Kanjuruhan.

Hal yang sama dilakukan oleh seluruh pemain dalam laga Liga Champions matchday ketiga.

Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan terjadi setelah pertandingan Liga 1 antara tuan rumah Arema FC melawan Persebaya Surabaya Sabtu (1/10/2022) selesai dimainkan.

Diawali masuknya penonton ke dalam lapangan, polisi lalu menembakkan gas air mata yang membuat panik puluhan ribu penonton yang hadir di Stadion Kanjuruhan, Malang Jawa timur.

Berdasarkan rilis resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang diverifikasi pihak Polri hingga Minggu (2/10/2022) malam, korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan mencapai 125 orang.

* 12 Orang Sudah Dihukum