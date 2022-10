Terapkan One Day One Ayat, Siswa SDN Bata Balangan Berlomba Hafalkan Alquran

Siswa SDN Bata, Desa Bata, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan berkumpul untuk menjalankan program One Day One Ayat yakni menghafal Alquran

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Keaktifan siswa SDN Bata, Desa Bata, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan begitu terlihat saat mereka disibukkan membaca sekaligus menghafal Alquran.

Secara bersamaan, siswa ini berkelompok untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh guru, yakni menghafal ayat suci Alquran pada juz ke 30, Rabu (5/10/2022).

Melalui program One Day One Ayat, para siswa diberikan bekal hafalan Alquran juz 30 dari surah An Naba menuju Surah An Nas.

Hafalan para siswa pun sudah tak diragukan lagi.

Terlebih mereka yang memiliki hafalan lebih banyak, akan mendapat penghargaan dari pihak sekolah.

Baca juga: Ambruk Tertimpa Pohon, Kini Dinas PUPR Balangan Bangun Jembatan Gantung Baru di Desa Buntu Karau

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Stkom SC Balangan Kerja Sama dengan Universitas Negeri Jakarta

Saat ini hafalan pada siswa sudah mencapai Surah An Nas hingga Surah Al Bayyinah.

Sedangkan siswa Baru yang bergabung pada awal tahun ajaran 2022 hafalannya sudah di posisi Surah An Nas sampai Al Fill.

Siswa SDN Bata, Aliefia Nurul merupakan siswa yang aktif dalam hafalan tersebut.

Karena sudah menduduki kursi kelas enam, hafalan Aliefia pun lebih banyak.

Meski perlu waktu dan metode tersendiri dalam menghafal, Aliefia pantang menyerah untuk memperbanyak hafalannya.