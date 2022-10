Jadwal Liga Europa Siaran Langsung SCTV Malam ini ada Man United dan AS Roma, Arsenal Live Streaming

Bruno Fernandes, pemain Manchester United. Berikut jadwal siaran langsung SCTV Liga Europa malam ini Kamis (6/10/2022) hingga Jumat (7/10/2022, ada Ominia Manchester United dan AS Roma vs Real Betis.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal siaran langsung SCTV Liga Europa malam ini Kamis (6/10/2022) hingga Jumat (7/10/2022, ada Omonia vs Man United dan AS Roma vs Real Betis.

Sementara laga Arsenal, Lazio dll yang tidak tayang di SCTV bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.

Dua pertandingan tim besar di Liga Europa malam ini akan tayang gratis di SCTV.

Jadwal Liga Europa siaran langsung di SCTV malam ini dibuka pertandingan Omonia vs Man United yang tayang jam 23.45 WIB.

Setelah kalah di Derby Manchester, Cristiano Ronaldo cs akan diuji tim asal Siprus, Omonia.

Ini akan menjadi panggung sendiri bagi sang mega bintang, Cristiano Ronaldo.

Setelah sebelumnya ada menjadi penonton tanpa tiket di laga melawan City dalam lanjutan Liga Champions.

Erik Ten Hag nampaknya bakal memainkan Ronaldo dari menit awal.

Tim besar lainnya, AS Roma akan menjamu tamu asal Spanyol, Real Betis pada Jumat (7/10/2022) dini hari WIB yang juga tayang di SCTV.

Anak asuh Jose Mourinho itu membutuhkan kemenangan guna menggeser Betis dari puncak klasemen Grup C Liga Eropa.