Kejurnas Balap Motor akan Digelar di Sirkuit Marido Kabupaten Tabalong, Diramaikan Pebalap Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Kejuaraan nasional (Kejurnas) balap motor Regional Kalimantan Putaran 4 atau seri final bertajuk Tabalong Cup Prix akan berlangsung 8-9 Oktober 2022.

Tempatnya di Sirkuit Marido, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dalam kejurnas yang dilaksanakan Tabalong Otomotif Club (TOC) dan didukung Pemkab Tabalong, IMI Provinsi Kalsel dan IMI Tabalong ini dipastikan sejumlah pembalap nasional akan ikut serta.

Ketua Pelaksana Tabalong Cup Prix, Irwan Hidayat, didampingi Ketua Harian IMI Tabalong, Juhri, Kamis (6/10/2022), mengatakan, saat ini masing berlangsung masa pendaftaran .

"Tempat pendaftaran di Sekretariat TOC di Simpang Selongan, sudah dimulai dari Senin, 3 Oktober, dan kami akan buka pendaftaran hingga Jumat, 7 Oktober, malam," katanya.

Hingga saat ini, lanjutnya, jumlah yang sudah masuk mendaftar sekitar 150 starter, baik lokal dari Kabupaten Tabalong maupun pembalap dari luar Kalsel.

Pembalap nasional yang terkonfirmasi, yaitu Reza Hanum, Willman Hammer, Wawan Wello Anis KS, Idris. Kalau pembalap perempuannya yang terkonfirmasi, Fisichella KW, Juara Nasional 2022 region Jawa.

Sedangkan yang dipertandingkan, masing-masing ada 4 kelas kejurnas dan juga ada 23 kelas untuk supporting class.

Kelas kejurnas yang dimainkan, Bebek 4 tak 150 cc tune up Expert, Bebek 4 tak 150 cc tune up Novice, Bebek 4 tak 150 cc tune up Rookie dan Bebek 4 tak 150 cc tune up Beginner.

Rangkaian event ini mulai dilangsungkan saat Jumat (7/10) yang disi dengan latihan resmi di Sirkuit Marido Tanjung.

Lalu, Sabtu (8/10) pagi, kualifikasi untuk mencari waktu terbaik. Siangnya mulai dimainkan race final beberapa kelas supporting class dan 3 kelas kejurnas.

Saat Minggu (9/10), paginya diisi pembukaan dan dilanjutkan race final kelas kejurnas dan supporting class.

Bagi yang ingin menyaksikan Tabalong Cup Prix , panitia pelaksana menyediakan tiket masuk seharga Rp 50 ribu, baik untuk Sabtu maupun Minggu.

(Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)