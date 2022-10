Makna Peringatan Maulid Nabi di Bulan Rabiul Awal, Buya Yahya Sebut Sikap Umat Muslim Harus Gembira

Buya Yahya menjelaskan makna memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Buya Yahya menjelaskan makna Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Buya Yahya merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah menyebut jika sikap umat muslim seharusnya bergembira menyambut datangnya Maulid Nabi Muhammad SAW.

Sebab hari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah rahmat terbesar yang diberikan Allah, sehingga makna merayakan maulid Nabi SAW adalah berarti mengagungkan Nabi SAW.

Saat ini masuk bulan Rabiul Awal 1444 Hijriyah yang dikenal dengan bulan maulid, bulan ketiga sistem kalender Islam.

Baca juga: Hukum Tidak Membaca Al-Fatihah Ketika Shalat Berjamaah, Berikut Penjelasan Buya Yahya

Baca juga: Amalan Shalat 40 Rakaat, Ustadz Adi Hidayat Sebut Menambah Kekuatan Spiritual, Intelektual, & Mental

Tradisi yang selalu ada setiap tahun yaitu memperingati atau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap masuk Rabiul Awal.

Biasanya acara maulid Nabi digelar di tempat keagamaan umat Islam, mesjid atau mushalla.

Buya Yahya menjelaskan perayaan atau peringatan maulid Nabi Muhammad SAW adalh bentuk rasa syukur atas karunia Allah atas hadirnya Nabi Muhammad SAW ke dunia.

"Hendaknya kita bergembira atas rahmat Allah yang bernama Nabi Muhammad SAW, adapun makna merayakan adalah mengagungkan, kalau tidak mengagungkan Nabi Muhammad SAW orang tersebut keluar dari iman," jelas Buya Yahya dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Al-Bahjah TV.

Mengagungkan Nabi SAW hendaknya dilakukan setiap hari, dan tidak ada salahnya mengagungkan lebih besar lagi di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW.

Kita tidak bisa setiap saat mengagungkan Rasulullah SAW dengan cara yang sama, maka dibuatlah satu acara yang lupa biar ingat yaitu acara perayaan maulid Nabi SAW.

Baca juga: Cara Mencintai Pasangan dalam Islam, Ustadz Khalid Basalamah Jelaskan Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW

Baca juga: Hukum Perayaan Maulid Nabi, Ustadz Abdul Somad Jelaskan Landasan Dalilnya