Daftar Terbaru Peringkat FIFA, Timnas Brasil Geser Belgia Jelang Piala Dunia 2022, Inggris Posisi 5

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut daftar peringkat FIFA terbaru jelang Piala Dunia 2022 di Qatar. Timnas Brasil geser Belgia di peringkat 1.

Timnas Brasil akan pergi ke Piala Dunia 2022 sebagai tim peringkat teratas FIFA, setelah memperpanjang keunggulan mereka atas Belgia yang berada di posisi kedua dalam peringkat FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis waktu eropa.

Mereka adalah satu-satunya negara yang berkompetisi di setiap putaran final Piala Dunia dan akan masuk ke turnamen bulan depan di Qatar untuk mencari mahkota keenam demi memperpanjang rekor.

Brasil memenangkan dua pertandingan pemanasan mereka pada bulan September melawan Ghana dan Tunisia. Sementara Belgia kalah dari Belanda di salah satu dari dua pertandingan UEFA Nations League.

Argentina, yang jimatnya Lionel Messi mengumumkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir pada Kamis, bertahan di peringkat 3 dan juara 2018 Prancis tetap di peringkat 4.

Qatar sebagai tuan rumah akan menjadi tim peringkat 50, tepat di depan No 51 Arab Saudi . Ghana akan menjadi tim dengan peringkat terendah di No 61.

Grup B di Piala Dunia adalah yang terkuat berdasarkan peringkat dengan keempat tim di 20 besar, No 5 Inggris, No 16 Amerika Serikat, No 19 Wales dan No 20 Iran.

Italia naik satu tempat ke No 6 dan merupakan tim dengan peringkat tertinggi yang gagal lolos ke Piala Dunia, kehilangan edisi berturut-turut.

Spanyol turun satu tempat ke No 7, dengan Belanda, Portugal dan Denmark tidak berubah untuk posisi berurutan di 10 besar.

Jerman, juara dunia 2014, berada di peringkat 11, hanya di depan finalis 2018 Kroasia .