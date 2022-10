Harga LPG 3 Kilogram di HST Melambung, Wiwin Sempat Ditawari Harga Rp 50 ribu di Pangkalan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Harga LPG 3 Kilogram di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kembali melambung.

Harga LPG tabung melon tersebut kini dijual di kisaran Rp 35 Ribu Sampai Rp 40 ribu Perkilogram di tingkat eceran.

Informasi yang diperoleh banjarmasinpost.co.id, harga gas tabung melon tersebut merangkak naik sejak September lalu.

Harga melambung selama memasuki Oktober, dimana banyak masyarakat menyelenggarakan peingatan maulid yang membuat aktivitas memasak meningkat.

Hal tersebut diakui Wiwin, pemilik kedai D,Win yang Kamis kemarin keliling kota Barabai mencari gas bersubsidi tersebut.

Di Salah satu pangkalan tak jauh dari Kedai, Wiwin mengatakan mencoba membeli.

“Tapi di sana saya ditawarkan harga Rp 50 ribu per tabung 3 kilogram. Saya kaget, dan tak jadi beli karena jelas harga tersebut tidak wajar dan memberatkan saya yang punya usaha kecil kedai. Apalagi dalam kondisi sekarang, masa sulit mengembangkan usaha kedai akibat naiknya berbagai kebutuhan pokok,”katanya.

WIwinpun terpaksa keliling-keliling pangkalan karena di kios-kios pengecer stok kosong.

“Alhamdulillah ada bertemu pengecer yang masih menjual dengan harga wajar Rp 22.000 per tabung dan hanya boleh beli satu tabung. Bagi saya harga Rp 22.000 sampai Rp 23 ribu di eceran masih wajar. Yang tak habis pikir ada di satu pangkalan yang hendak menjual Rp 50 ribu per tabung, in ikan keterlaluan,”katanya.

Ada pula, kata Wiwin pangkalan yang menjual elpiji subsidi tersebut dengan sistem kupon, sehingga di luar warga sana pembeli lain tak bisa membeli.

“Saat keliling Barabai mencari satu tabung gas, ada pengecer yang bilang kebagian hanya 85 tabung, dan hanya 5 menit habis,”tuturnya.

WIwin berharap pemerintah daerah turun tangan, terkait pendistribusian elpiji tersebut, agar masyarakat dan pengusaha kecil tak dipersulit membeli di pangkalan maupun eceran. (banjarmasinpost.co.id/hanani)