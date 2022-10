Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Ada Spurs & Arsenal vs Liverpool, City hingga MU Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal jam siaran bola Liga Inggris di SCTV pekan ini yang berlangsung mulai hari Sabtu (8/10/2022) malam ini, ada Arsenal vs Liverpool.

Seperti sebelumnya, stasiun TV lokal SCTV dijadwalkan akan menyiarkan dua pertandingan Liga Inggris.

Dua pertandingan Liga Inggris yang masuk agenda siaran langsung gratis SCTV minggu ini adalah Brighton vs Tottenham dan big match Arsenal vs Liverpool.

Sementara pertandingan tim besar lainnya seperti Chelsea vs Wolves, Manchester City vs Southampton atau Everton vs Manchester United serta seluruh pertandingan bola Liga Inggris akhir pekan ini lainnya, bisa ditonton lewat Live Streaming Vidio.com.

Baca juga: Reaksi Fans Man United Soal Kekesalan Ronaldo Saat Gagal Cetak Gol di Liga Europa

Baca juga: Pilihan Sulit Leandro Trossard, Arsenal dan Chelsea Goda Pencetak Hattrick ke Gawang Liverpool

Melihat lawan yang dihadapi, Manchester City berpeluang menyodok ke puncak Klasemen Liga Inggris, lantaran pesaing terdekatnya, Arsenal akan menghadapi lawan berat Liverpool di pekan 10 nanti.

Man City kini mengantongi 20 poin, hanya tertinggal 1 poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen sementara Liga Inggris.

Man City sendiri akan melawan Southampton yang di atas kertas jelas ada di bawah pasukan Pep Guardiola.

Sementara di pekan 10 juga ada pertandingan Everton vs Man United.

Man United baru saja hancur lebur di Derby Merseyside saat kalah 6-3 dari Man City pekan 9 lalu harus bisa memanfaatkan pertandingan tersebut untuk bangkit.

Jadwal Liga Inggris Pekan 10 dan TV yang Menyiarkan: