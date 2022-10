Kini Angelina Sondakh Bisa Makan Enak, Tabiat Ibunda Keanu Massaid Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Demi menyambung hidup setelah bebas dari penjara, artis sekaligus mantan politisi Angelina Sondakh kembali berkarir di dunia entertainment.

Ibunda Keanu Massaid mencari nafkah dengan berjualan makanan hingga merangkap menjadi youtuber.

Selain itu, janda Adjie Massaid tersebut juga aktif mengisi program acara televisi baik off air maupun on air.

Nasib wanita 44 tahun tersebut kian membaik seiring berjalannya waktu bahkan kini sudah bisa makan di tempat mewah lagi.

Baca juga: Isi Bisikan Pingkan Mambo saat Vicky Prasetyo Terbaring di Rumah Sakit, Sebut Gladiator ke Telinga

Baca juga: Penampakan Wajah Asli Celine Evangelista di Pagi Hari, Lihat Kala Janda Stefan William Tanpa Riasan

Sering kali wanita yang akrab disapa Angie tersebut mengajak putra semata wayangnya makan enak.

Momen-momen tersebut acap kali dibagikan oleh Angie kepada publik melalui akun instagram pribadinya, @angelinasondakh09.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram tersebut, Jumat (7/10/2022), belum lama ini Angelina Sondakh memposting foto sedang makan-makan di restoran Jepang.

Kala itu tampaknya Angelina Sondakh memesan dua eskrim.

“Its time to treat yourself a little bit gentle. Manjain dengan ice cream yummy.... Sometimes we need to spoil ourself with something delicious #cheatday #yummy #icecream #angelinasondakh, “ tulis Angelina Sondakh melalui caption.

Apabila diterjemahkan berarti “Saatnya untuk memperlakukan diri sendiri sedikit lembut. Manjain dengan ice cream yummy.... Terkadang kita perlu memanjakan diri dengan sesuatu yang enak #cheatday #yummy #icecream #angelinasondakh”.

Baca juga: Aurel Hermansyah Ungkap Pemicu Ameena tak Kunjung Sembuh Kala Sakit, Takut Sekali Efeknya ke ASI

Baca juga: Catherine Wilson Singgung Trauma Pernikahan dengan Pria Sebelumnya, Idham Mase: Ngga Usah Dipikir