Jadwal Jam Siaran Langsung SCTV Liga Inggris Malam Ini Tottenham, Arsenal vs Liverpool Besok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal jam siaran bola Liga Inggris di SCTV pekan ini ada Brighton vs Tottenham dan big match Arsenal vs Liverpool.

Jadwal Bola SCTV'>Siaran Langsung SCTV berlangsung mulai hari Sabtu (8/10/2022) malam ini.

Sementara pertandingan tim besar lainnya seperti Chelsea vs Wolves, Manchester City vs Southampton atau Everton vs Manchester United serta seluruh pertandingan bola Liga Inggris akhir pekan ini lainnya, bisa ditonton lewat Live Streaming Vidio.com.

Pemimpin liga Arsenal akan mencari untuk membuat delapan kemenangan dari sembilan pertandingan ketika mereka menghadapi Liverpool di Stadion Emirates pada hari Minggu.

Tim tamu, sementara itu, bertujuan untuk kembali ke jalur kemenangan setelah bermain imbang dalam dua pertandingan liga terakhir mereka.

Kartu merah langsung Emerson Royal untuk tantangan sinis pada Gabriel Martinelli beberapa saat setelah tanda satu jam tidak diragukan lagi membantu Arsenal meraih kemenangan mereka.

Tetapi mereka adalah tim yang lebih baik sepanjang pertandingan dan dalam performa saat ini tampaknya siap untuk tantangan gelar pertama mereka dalam beberapa musim.

Liverpool, tentu saja, adalah satu-satunya tim yang berhasil mengimbangi Man City asuhan Pep Guardiola dalam beberapa waktu terakhir, membuat pertandingan hari Minggu menjadi sangat menarik dan berpotensi memberi tahu bagaimana mengantisipasi sisa musim ini.

The Gunners memperpanjang rekor kemenangan mereka di semua kompetisi di kandang menjadi delapan pertandingan dengan mengalahkan Bodo/Glimt 3-0 di Liga Europa pada Kamis malam.

Jika mereka bisa membuatnya menjadi sembilan kali berturut-turut pada hari Minggu dan tetap berada di depan Man City di puncak klasemen dalam prosesnya.