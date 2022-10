Pendapatan Kelompok Kerajinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Bertambah Tiap Bulan

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Kelompok Masyarakat (Pokmas) Maju Bersama Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), belum lama ini mengikuti kegiatan Planogram Goes to G20

Kegiatan yang diadakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bali itu bertujuan untuk mempromosikan produk ekraf ke pengunjung lokal maupun internasional.

Harapannya, dengan mengikuti kegiatan Planogram, dapat meningkatkan penjualan produk dan mempertemukan pelaku ekraf dengan pembeli luar negeri.

Sebelumnya, Purunque dari Kabupaten HSU telah mengikuti kegiatan planogram di event internasional, yaitu MotoGP Mandalika dan GDPR.

Setelah melalui kurasi yang ketat, akhirnya Purunque berhasil untuk terbang ke Bali untuk menjual produk serta mendemontrasikan cara menganyam purun kepada pengunjung Planogram yang rata rata berasal dari luar negeri.

Kesuksesan Purunque tidak lepas dari dukungan Pemkab HSU, Dinas Perdagangan, Industri dan Perdagangan, Dekranasda, Pemerintah Kecamatan Haur Gading dan Pemerintah Desa Haur Gading.

Instansi terkait telah memberikan dukungan, baik material maupun non material sehingga produk yang purunque bawa ke Planogram Goes to G20 mendapat apresiasi dan penjualan yang bagus.

Apresiasi itu salah satunya disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, yang pada waktu itu berkunjung ke instalasi Planogram di Bali Collection, Nusa Dua, Bali.

Sandi Uno menyampaikan bahwa kegiatan Planogram merupakan upaya Kemenparekraf untuk mendorong kebangkitan ekonomi khususnya pelaku ekonomi kreatif.

Pengurus Pokmas Maju Bersama sekaligus owner Purunque dari Kabupaten HSU, yakni Noor Halimah, menyampaikan, kegiatan Planogram telah memberikan manfaat yang besar bagi penjualan.

