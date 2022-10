Borong 12 Medali, FPTI Tabalong Juara Umum Kejurprov Panjat Tebing se Kalsel di HSS

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Torehan manis dengan meyandang juara umum diraih Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Tabalong di ajang Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Panjat Tebing Kelompok Umur (KU) 2022.

Event yang diikuti peserta se Kalimantan Selatan (Kalsel) berlangsung, 7-9 Oktober 2022 di venue panjat tebing, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Dalam Kejurprov kali ini, FPTI Tabalong menurunkan 6 atlet putra dan 7 atlet putri, total 13 atlet.

Ketua harian FPTI Tabalong, Muhammad Zainaini mengatakan, juara umum didapatkan setelah pihak berhasil meraih medali emas paling banyak

"Total ada 12 medali yang berhasil kita didapatkan, terdiri dari 6 medali emas, 1 medali perak dan ada 5 medali perunggu," kata Zain, Senin (10/10/2022).

Medali emas diraih, Mawardi kategori Boulder Youth A Putra, Arya Danu Wicaksono kategori Lead Youth A Putra, Azka Mardhatillah kategori Speed Classik Youth C Putri dan kategori Lead Youth C Putri, Laika Nania kategori Lead Youth B Putri serta Zaskia Al Zahra Boulder Youth B Putri diraih

Kemudian untuk nedali perak diraih Mawardi pada kategori Lead Youth A.

Medali perunggu diraih Zelia Putri Jeranda kategori Speed Record Youth C Putri dan Lead Youth C Putri, Zaskia Al Zahra kategori Lead Youth B Putri, Muhammad Rayyan Athaya kategori Speed Record Youth C Putra serta Muhammad Rayyan Athaya kategori Lead Youth C Putra.

Zain mengakui awalnya mengingat beratnya persaingan dalam ajang ini, FPTI Tabalong sebenarnya tidak ada target untuk bisa meraih juara umum

Terlebih sepengetahuannya dalam kejurprov ini hampir seluruh kabupaten kota menurunkan kekuatan penuh.

Namun berkat perjuangan keras atlet, pelatih dan juga pengurus FPTI Tabalong, walapun tidak mudah gelar juara umum bisa didapatkan.

Atas prestasi itu, Zain mengaku sangat bangga dengan atlet - atletnya yang telah berhasil mengharumkan nama Kabupaten Tabalong.

Meski begitu dirinya tak ingin berpuas diri sampai di sini saja, sebab ke depan masih ada dua kompetisi besar yang harus hadapi, Pekan Olahraha Provinsi (Porprov) ke- XI di HSS dan Kejurnas KU di Situbondo, Jawa Timur.

Untuk itu pelatihan untuk para atlet akan terus dimaksimalkan agar prestasi mereka terus meningkat.

“Kami sudah membuat program-program latihan intensif selama 4 bulan terakhir ini, baik itu latihan fisik maupun teknik," katanya.

Pada kesempatan itu Zain juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut memberikan dukungan sehingga prestasi bisa kembali diraih.

"Kami ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Semoga ke depan kami bisa meraih prestasi yang lebih baik dari hari ini," tuturnya. (Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)



