Daftar Amalan di Bulan Rabiul Awal, Buya Yahya Ingatkan Momen Cinta Kepada Rasulullah SAW

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Buya Yahya menjelaskan daftar amalan di bulan Rabiul Awal atau yang dikenal bulan Maulid Nabi.

Buya Yahya merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah menyerukan untuk selalu mengerjakan amal ibadah di setiap saat tak terkecuali di bulan Rabiul Awal yang saat ini telah tiba.

Disebutkan Buya Yahya, bulan Rabiul Awal adalah momen memupuk cinta dan hubungan kepada Nabi Muhammad SAW.

Saat ini telah memasuki pertengahan bulan Rabiul Awal 1444 Hijriyah atau bulan ke-3 sistem penanggalan Islam disebut juga bulan Maulid Nabi.

Baca juga: Hukum Membangun Rumah di Maulid Nabi, Buya Yahya Ingatkan Hindari Mitos

Baca juga: Syair Maulid Diba Sambut Maulid Nabi Muhammad SAW, Buya Yahya Jelaskan Hukum Memperingati

Umumnya masyarakat di Indonesia menggelar maulid Nabi Muhammad SAW di berbagai daerah di Indonesia.

Buya Yahya mengingatkan bulan Maulid hendaknya dijadikan kesempatan bagi umat Islam mempebaharui ikatan dengan Nabi Muhammad SAW.

"Memang hubungan dengan Rasulullah SAW tidak perlu nunggu bulan Rabiul Awal, setiap hari pun hendaknya memperbaharui cinta kita, iman kita kepada Nabi SAW, jika setiap saat diminta untuk menjaga hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana di saat bulan kelahiran Nabi SAW, secara otomatis orang yang memiliki rasa cinta yang besar dengan Nabi Muhammad SAW tak bisa ditahan dan diajak akan tergerak memperbaiki urusannya dengan Rasulullah SAW," papar Buya Yahya dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube TafsirQu.

Ia menambahkan hendaknya kaum muslimin memperbanyak shalawat, di bulan maulid Nabi Muhammad SAW senantiasa meningkatkan jumlah shalawat yang diamalkan hinga ratus ribu kepada Rasulullah SAW.

Karena sesungguhnya bulan maulid adalah bulan untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW.

"Yang selama ini lalai dalam bershalawat, maka ayo kita hidupkan kembali hati kita untuk rindu bershalawat. Adapun gebyar maulid Nabi SAW perlu untuk dihadirkan guna menggugah diri kita dan orang lain agar semakin kenal dengan Nabi Muhammad SAW," terangnya.