Hadiri dan Ramaikan MTQ Nasional Kalsel Expo 2022 di Alun-alun Ratu Jalecha Martapura

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Nasional XXIX Kalsel Expo 2022 tinggal beberapa hari lagi yaitu pada 12–16 Oktober 2022, di Alun-alun Ratu Jalecha Martapura, Kalimantan Selatan.

Acara tersebut akan dibuka secara resmi oleh istri Menteri Agama RI Eny Retno Yaqut.

Expo akan diikuti seluruh provinsi di Indonesia, Kementerian, Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, BUMN dan BUMD, Perusahaan Swasta Nasional.

UMKM akan hadir dengan membuka stand-stand yang menampilkan produk-produk unggulannya dengan kemasan yang menarik.

Jangan lewatkan acara-acara yang tampil di panggung utama expo, yang menyajikan antara lain lomba melukis dengan menggunakan make up dari Wardah, lomba melukis mushaf, demo flawless make up dari Wardah, talkshow dan workshop, muslimah fashion parade L by LCB Laudya Cynthia Bella dengan make up dari Wardah, serta hiburan lainnya.

Jangan lewatkan dan meriahkan MTQ Nasional XXIX Kalsel EXPO 2022. (aol)