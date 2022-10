Jadwal Timnas Inggris vs Italia di Grup C Babak Kualifikasi Euro 2024, Ini Hasil Lengkap Drawingnya

Hasil drawing babak Kualifikasi Euro 2024 atau Piala Eropa 2022 akan mempertemukan finalis Euro 2020 lebih awal, Timnas Inggris vs Italia di grup C.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil drawing babak Kualifikasi Piala Eropa 2024 akan mempertemukan finalis Euro 2020 lebih awal, Timnas Inggris vs Italia di grup C.

Timnas Inggris dan Italia akan bersaing lebih awal di grup C babak kualifikasi Euro 2024 bersama Ukraina, Malta dan Makedonia Utara untuk bisa lolos ke Euro 2024.

The Three Lions berada di Pot 2 setelah degradasi Nations League dan masuk grup C hasil drawing babak kualifikasi Euro 2024.

Itu membuat mereka menghadapi Azzurri asuhan Roberto Mancini sebagai lawan terberat mereka dalam ulangan final tahun lalu dengan kekalahan Inggris melalui adu penalti.

Inggris juga akan menghadapi Ukraina, bisa dibilang tim terkuat dari Pot 3.

Dan grup mereka diselesaikan oleh Malta dan Makedonia Utara, yang terkenal mengakhiri upaya Italia untuk lolos ke Piala Dunia di Qatar.

Pasukan Gareth Southgate tahu jika mereka finis di dua besar grup, mereka akan menjamin tempat mereka di 24 tim Euro 2024.

Di tempat lain, Skotlandia dimasukkan ke dalam Grup A bersama Spanyol, Georgia dan Siprus tetapi pasti akan bersaing dengan Norwegia, tim Erling Haaland untuk lolos.

Wales harus menghadapi Kroasia, Armenia, Turki, dan Latvia di Grup D, memberi mereka peluang kuat untuk lolos ke turnamen besar ketiga berturut-turut.

Lawan tersulit Irlandia Utara adalah Denmark sementara Republik Irlandia harus mencoba dan entah bagaimana bisa melewati Belanda dan Prancis.

Total ada 53 negara di sepuluh grup dengan sepuluh pemenang dan runner-up kualifikasi.

Turnamen 24 tim akan dipentaskan di Jerman dengan sepuluh stadion tuan rumah di seluruh negeri.

Tuan rumah dibebaskan dari undian hari ini di Frankfurt dan dijamin tempat mereka di Grup A, yang dimulai di Allianz Arena Bayern Munich pada 14 Juni 2024.

Tiga tempat tersisa akan ditentukan oleh tempat play-off.

Dilansir dari the sun, Senin, (10/10/2022), Italia akan menjamu Inggris pada 23 Maret dan mengunjungi London pada 17 Oktober untuk kualifikasi EURO 2024.