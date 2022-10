Kondisi Tubuh Amanda Manopo Usai Jatuh dari Tangga, Fans Arya Saloka di Ikatan Cinta Khawatir

BANJARMASINPOST.CO.ID - Satu insiden menimpa Amanda Manopo di lokasi syuting Sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka.

Penyebabnya, pemeran Andin itu dikabarkan jatuh dari tangga saat syuting Ikatan Cinta.

Kondisi tubuh Amanda Manopo usai insiden itu langsung jadi perhatian.

Usai kecelakaan ini, Amanda Manopo harus melakukan X-Ray untuk memastikan kondisinya.

Pada unggahan instagram @amandamanopoupdatesz, Minggu (9/10/2022) Fans Amanda manopo digemparkan dengan adanya berita tersebut.

Pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu dikabarkan jatuh di lokasi syuting.

Akun fanbase Amanda Manopo itu pun meminta doa dari para fans untuk kesembuhan sang idola.

"Get well soon kesayanganku, Doain Manda ya teman2 semoga gak parah karena jatuh semalam pas di lokasi," tulis caption dalam unggahan @amandamanopoupdatesz.

Unggahan itu pun telah menuai komentar dari fans Amanda Manopo.

Fans Amanda Manopo sempat kaget mendapatkan kabar berita tersebut.