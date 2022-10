Potong Daging Mentah di Talenan Kayu, Apakah Aman? Simak Penjelasan Ahli Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID – Apakah aman memotong Daging mentah di talenan kayu. Ini kata Vice President of Global Food Safety and Public Health di Ecolab, Lisa Robinson, dan Executive Director di Partnership for Food Safety Education, Britanny Saunier

Memotong Daging, sayur dan bahan lainnya lebih aman di talenan.

Hal ini agar kegiatan kita memotong bahan-bahan diatas talenan tersebut jadi rapi.

Namun apakah aman memotong daging di atas talenan kayu atau berbahan kayu yang bahannya berpori?.

Dengan menggunakan talenan maka kita nantinya akan lebih mudah membersihkan bahan-bahan tersebut .

Sering kita mendengar pertanyaaan apakah aman memotong daging di talenan kayu yang notabenya bahannya berpori.

Vice President of Global Food Safety and Public Health di Ecolab, Lisa Robinson, dan Executive Director di Partnership for Food Safety Education, Britanny Saunier, mengatakan, talenan kayu bisa digunakan untuk memotong daging.

Namun, pemilik membutuhkan lebih banyak upaya untuk membersihkan dan mensanitasi talenan kayu sebelum digunakan untuk memotong bahan makanan lain.

Lebih baik pakai talenan lain

Meski Robinson dan Saunier menuturkan bahwa talenan kayu aman digunakan untuk memotong daging, tidak dapat dipungkiri bahwa kayu adalah material yang lebih berpori, seperti dilansir Southern Living, Senin (10/10/2022).