Tak Dihadiri Stefan William Lagi, Celine Evangelista Bikin Pesta Ulang Tahun untuk Lucio

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tanpa sosok aktor Stefan William, aktris Celine Evangelista bikin pesta ulang tahun untuk putra mereka yakni Lucio Otthild William.

Setelah merayakan ulang tahun Eadred Koa Lewis Miguel tanpa Stefan William kini Celine Evangelista kembali merayakan ulang tahun Lucio Otthild William tanpa sang mantan suami lagi.

Pesta ulang tahun Lucio digelar di Jakarta berkonsep piknik di taman dihadiri Celine Evangelista dan kerabat dekatnya.

Hal tersebut seperti yang terlihat dalam unggahan instagram akun @rantjee.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram tersebut, Senin (10/10/2022), pesta ulang tahun Lucio diadakan sederhana.

Kendati tanpa kedatangan Stefan William, namun Lucio tampak antusias mengikuti acara tersebut.

Celine Evangelista dan keluarganya mengangkat 5 jari sebagai pertanda bila kini Lucio telah berumur 5 tahun.

Diketahui Lucio Otthild William berulang tahun pada 9 Oktober 2022.

Dalam captionnya, wanita bernama Dhirani Hartono pemilik akun @rantjee tersebut mendoakan agar Lucio menjadi anak yang kuat dan baik hati serta memiliki cinta yang besar seperti ibunya.

“Abang Lucio is turning 5! " Be strong out there son, spread Love and kindness just like your mom does "