Cabuli Anak Tiri Berusia 12 Tahun, Pria di Barambai Batola Kalsel Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Perlakuan Pria berusia 33 tahun di Batola tergolong bejat. bagaimana tidak, ia tega mencabuli anak tirinya sendiri yang baru berusia 12 tahun.

Kejadian berlangsung sekitar September 2022 lalu, di kediaman korban sekaligus pelaku, yakni di Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan.

Diungkapkan Kapolres Batola, AKBP Diaz Sasongko melalui Kasi Humas AKP Abdul Malik, pelaporan kasus tersebut dilakukan oleh ayah kandung korban pada 2 Oktober lalu setelah menerima info bahwa anaknya telah dicabuli pelaku.

"Awalnya kabar yang didapat anaknya akan dinikahkan, namun melihat usianya yang masih belia, yakni 12 tahun terasa janggal. Lagi pula yang bakal menikahi tidak lain adalah ayah tirinya," ucap Malik, Selasa (11/10/2022).

Setelah diselidiki, ternyata anaknya dicabuli oleh pelaku dengan cara oral. Kejadian itu sendiri diketahui oleh ibu kandung yang diikuti sang anak.

Malik pun menjelaskan, setelah menerima laporan tersebut Tim Opsnal Satreskrim Polres Batola melakukan serangkaian penyelidikan.

"Tersangka akhirnya dibekuk di Kecamatan Anjir Muara, pada 4 Oktober lalu dan ia mengakui semua perbuatannya," timpal Malik.

Akibat ulahnya, tersangka pun dijerat dengan Tindak Pidana Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang penerapan perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)