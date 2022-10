Jadwal Bola Live SCTV Liga Champion Malam ini Napoli dan Barca vs Inter, Liverpool Streaming Vidio

Jadwal Liga Champions (UCL) Siaran Langsung SCTV & Live Streaming TV Online Vidio Rabu (12/10/2022) hingga Kamis (13/10/2022) dini hari WIB. Napoli vs Ajax Amsterdam dan Barcelona vs Inter Milan akan mewarnai Jadwal siaran langsung gratis SCTV, Liga Champion malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions (UCL) SCTV'>Siaran Langsung SCTV & Live Streaming TV Online Vidio Rabu (12/10/2022) hingga Kamis (13/10/2022) dini hari WIB.

Napoli vs Ajax Amsterdam dan Barcelona vs Inter Milan akan mewarnai Jadwal siaran langsung gratis SCTV, Liga Champion malam ini.

Napoli vs Ajax Amsterdam yang tayang di SCTV jam 23.45 WIBn akan menjadi laga pembuka Liga Champion.

Big match Liga Champions Barcelona vs Inter Milan yang tayang jam 02.00 WIB juga tayang di SCTV.

Liga Champions lainnya seperti Rangers vs Liverpool, Viktoria Plzen vs Bayern Munchen, Tottenham vs Eintracht Frankfurt dll tapi tidak tayang di SCTV.

Seluruh pertandingan Liga Champions baik yang tayang gratis di SCTV maupun tidak, bisa ditonton melalui Live Streaming TV Online Vidio.com.

Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mengakui jika dua laga tersebut begitu besar maknanya bagi tim.

Duel lawan Real Madrid memanglah penting, tetapi Xavi Hernandez ingin Robert Lewandowski dkk. fokus di Liga Champions melawan Inter Milan.

Apalagi melawan I Nerazzurri nanti diprediksi akan sulit.

"Kami harus bersiap untuk menghadapi laga melawan Inter Milan," kata Xavi, dikutip dari Marca melalui Bolasport.

"El clasico memang sangat penting, tetapi tahun lalu kami tidak bermain bagus dan kami bisa menang dengan nyaman."

"Kami berharap bisa menunjukkan karakter yang sama lagi nanti," ujar Xavi menambahkan.

Opsi Barcelona untuk lolos ke fase knock-out adalah meraih kemenangan atas Inter Milan.

Jika Barcelona ingin menang, Xavi Hernandez memiliki langkah yang berat.