Jelang Piala Dunia 2022 Qatar Ini 5 Lagu Kebangsaan World Cup FIFA Terbaik Sepanjang Masa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemenang Piala Dunia dan gol luar biasa sering menjadi kenangan kita dari turnamen sebelumnya, tetapi ada juga hal lain yang menyentuh nada berbeda dalam nostalgia kita: lagu kebangsaan.

Lagu resmi pertama Piala Dunia datang pada tahun 1962 ketika Chili menjadi tuan rumah turnamen empat tahunan. Lagu "El Rock del Mundial" Los Ramblers, yang diterjemahkan menjadi "The Rock of the World Cup", adalah lagu kebangsaan pertama.

Sejak itu, memiliki lagu kebangsaan telah menjadi tradisi Piala Dunia.

Terkadang akan ada satu lagu yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang berbeda, tetapi sejak tahun 2002, beberapa artis membuat lagu dalam bahasa berbeda yang digunakan untuk tujuan promosi, dengan satu lagu yang dijuluki sebagai versi "resmi".

Untuk Piala Dunia 2022 Qatar atau World Cup 2022 Qatar, " Hayya Hayya " oleh Trinidad Cardona, Davido dan Aisha menjadi lagu pertama yang dirilis dari soundtrack turnamen sementara " The World is Yours to Take " milik Lil Baby adalah lagu resmi Budweiser dari turnamen .

Dilansir NBCDFW dengan banyak pilihan, baik resmi maupun tidak resmi, lima lagu kebangsaan Piala Dunia ini, tanpa urutan tertentu, termasuk yang terbaik sepanjang masa:

1.“Wavin’ Flag” by K’naan – 2010

Benar-benar tidak ada lagu lain untuk memulai. K'Naan "Wavin' Flag" dirilis menjelang Piala Dunia 2010 yang diselenggarakan oleh Afrika Selatan dan masih dianggap sebagai mahakarya hingga hari ini – dan kemungkinan akan selalu begitu.

Ini adalah representasi sempurna dari olahraga ini.

Kami sering mengasosiasikan sepak bola dengan stadion mencolok yang dipenuhi ratusan ribu penonton, dan meskipun itu benar, sebagian besar penggemar memainkan permainan di lapangan tanah dan rumput yang lebih kecil dengan sedikit atau tanpa peralatan yang layak, yang dibawakan oleh lagu tersebut.

2. “We Are One (Ole Ola)” oleh Pitbull – 2014

Ini adalah keadilan puitis jika “Mr. Worldwide” adalah yang mengingatkan kita tentang bagaimana sepak bola menyatukan dunia.

Pitbull "We Are One" yang menampilkan Jennifer Lopez dan Claudia Leitte adalah lagu resmi Piala Dunia 2014 di Brasil, yang secara luar biasa menonjolkan budaya Brasil dari tarian, pakaian, dan permainan di pantai.

3. “Waka Waka” oleh Shakira – 2010