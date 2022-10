Tindakan Ayu Dewi Kala Regi Datau Tepergok Selingkuh, Mencuat Usai Heboh Denise, Sentil Perceraian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Isu selebgram Denise Chariesta menjadi selingkuhan pria yang diduga Regi Datau membuat sejumlah ucapan artis Ayu Dewi kembali mencuat.

Satu di antaranya terkait Ayu Dewi tak mau bercerai dengan Regi Datau meski ketahuan selingkuh.

Diketahui, isu panas soal Denise Chariesta pernah jadi selingkuhan prias berinisial RD membuat nama Ayu Dewi terseret.

Kini, satu obrolan Ayu Dewi soal sempat singgung soal perceraian.

Kala itu Ayu Dewi mengungkapkan alasannya bertahan dengan Regi Datau.

Padahal Regi Datau memiliki sikap yang kontras dengan Ayu Dewi.

Meski begitu, Ayu Dewi memperingatkan pada Regi Datau soal perselingkuhan.

Ada alasan khusus mengapa Ayu Dewi memilih bertahan dengan Regi Datau.

Hal itu tak lain demi ketiga anaknya.

Dalam sebuah video yang beredar, baru-baru ini, Ayu Dewi mengungkapkan kondisinya yang memilih bertahan apabila buruknya Regi Datau kedapatan selingkuh.

Ya, Ayu Dewi meminta Regi Datau untuk tak membawa masalah mereka di hadapan anak-anaknya jika ada sesuatu yang tak diinginkan dalam pernikahan mereka.

Atas hal itu, Ayu Dewi memilih untuk tak bercerai dengan Regi Datau.

"Kalau saat itu kondisinya misalnya kayak gini i have 3 kids ya mikirnya nih kayak gitu gitu one thing that i will tell him dont bring viruses to home," ungkap Ayu Dewi.

Ayu Dewi mengaku ia akan tetap memiliki pemikiran jernih agar tak jatuh sakit karena harus mendampingi anaknya.