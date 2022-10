Kalina Ocktaranny Banjir Ucapan Selamat Pernikahan yang ke-5, Ini Sosok Suaminya

BANJARMASINPOS.CO.ID - Setelah gagal berumah tangga dengan Vicky Prasetyo dan menjalin hubungan asmara dengan Ricky W Miraza, Kalina Ocktaranny dikabarkan sudah menikah dengan pria

berinisial AS.

Bermula dari sebuah unggahan Kalina Ocktaranny, banjir doa ucapan selamat pernikahan pun tak terbendung.

Dilansir dari channel youtube Insert Today mengunggah sebuah potret dari Kalina Ocktaranny dengan bersama seorang pria yang diduga suami barunya berinisal AS dalam pernikahannya yang ke 5 kali, Kamis (13/10/2022).

Sosok Kalina Ocktaranny kini kembali jadi perbincangan setelah tersiar kabar bahwa dirinya diam diam menikah untuk yang ke 5 kalinya.

Baca juga: Ucapan Pendek Baim Wong Usai Diperiksa Karena Kasus Prank KDRT, Setia Ditemani Paula Verhoeven

Baca juga: Respon Spontan Celine Evangelista saat Marshel Widianto Akui Dirinya tidak Tampan, Dualem Banget Deh

"I accept every part of my past and let all my guilt and shame as a lesson to grow, unconditional love to myself, Bismillah'," tulis Kalina melalui unggahan akun Instagram miliknya.

Sebelumnya diketahui jika Kalina Ocktaranny memutuskan kembali menikah setelah sempat gagal dalam beberapa kali hubungan pernikahannya.

Baca juga: Rizky Billar Resmi Ditahan karena KDRT ke Lesti Kejora, Cedera dan Beberapa Luka

Baca juga: Ayu Thalita Kuak Cara Rizky Billar Rayu Perempuan Lain, Jadi Terseret ke Rumah Tangga Lesti Kejora

Setelah heboh kabar putus dari Ricky W Miraza kini Kalina Oktarani diduga telah kembali menikah untuk kelima kalinya. Ia dikabarkan menikahi pria berinisial AS.

Dilansir dari channel youtube Insert Today mengunggah sebuah potret dari Kalina Ocktaranny dengan bersama seorang pria yang diduga suami barunya berinisal AS dalam pernikahannya yang ke 5 kali, Kamis (13/10/2022).

Dalam kesempatan tersebut terlihat sosok Kalina Ocktaranny dan pria berinisial AS yang diduga merupakan suami barunya.

Sosok pria tersebut disinyalir merupakn seorang politikus yang menjabat sebagai ketua DPRD Kalimantan Timur.

Isu pernikahan ke 5 Kalinna Ockaranny pun kian mencuat dengan komentar dari rekannya dalam salah satu unggahan Instagram akun milik Kalina.

"I accept every part of my past and let all my guilt and shame as a lesson to grow, unconditional love to myself, Bismillah'," tulis Kalina melalui unggahan akun Instagram miliknya.

Bahkan unggahan tersebut ramai dikomentari warganet yang mengucapkan selamat kepada Kalina atas pernikahannya yang kelima kalinya.

"Selamat ya atas pernikahannya" tulis seorang netizen.