Jadwal Bola Liga Italia Live TV, Torino vs Juventus, Napoli vs Bologna, Verona vs Milan dll

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal bola Liga Italia pekan ke-10 dan stasiun TV yang menyiarkan, berlangsung mulai hari Sabtu (15/10/2022) ini, ada Torino vs Juventus, Inter vs Salernitana, Napoli vs Bologna, Verona vs Milan dll.

Seluruh pertandingan Liga Italia pekan ini kembali disiarkan lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 1. Stasiun TV lokal RCTI tidak mengagendakan siaran langsung pertandingan Serie A.

Jadwal Liga Italia pekan 10 akan diwarnai Derby Torino vs Juventus.

Laga yang penting bagi Juventus. Pasalnya, sang pelatih, Massimiliano Allegri tengah dalam sorotan.

Penyebabnya, Juventus yang kian tak konsisten musim ini.

Terakhir, mereka kalah dari klub kecil Maccabi Haifa pada laga Liga Champions, yang membuat peluang Juventus lolos ke babak 16 besar kian tipis.

Di Liga Italia, pada pekan 9 lalu Juventus juga kalah dari rivalnya, AC Milan.

Sementara itu, Napoli sang pemuncak klasemen akan menghadapi Bologna.

Napoli di bawah asuhan Luciano Spaletti tengah on fire.

Di Liga Italia pekan lalu, Napoli sukses pesta gol ke gawang Cremonese dengan skor 4-1 pada Minggu (9/10/2022) malam WIB di Giovanni Zini Stadium.

Setelahnya, Ajax Amsterdam dilumat di ajang Liga Champions.

Pasukan Luciano Spalletti unggul mengoleksi 23 poin hasil dari tujuh kemenangan dan dua laga seri.

Napoli unggul dua poin dari Atalanta yang berada di bawahnya dan keduanya hingga kini belum terkalahkan di Serie A.

Jadwal Liga Italia Pekan 10 dan TV yang menyiarkan: